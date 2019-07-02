Найден неожиданный способ продлить жизнь

Оказывается, карьера защищает от старости

Ученые рассказали о способе, который позволяет жить дольше. Оказалось, что трудоголики меньше подвержены стрессам и ведут более здоровый образ жизни.

Такие результаты были получены в ходе исследования состояния здоровья 9 тысяч человек со всего света. Трудоголики полностью посвящают себя работе, все время находятся в тонусе, а времени на вредные привычки у них совсем не остается – это позволяет "отодвинуть" старость.

Также установлено, что люди, занятые карьерой, более рассудительны и организованы, меньше подвержены стрессу и воздействию раздражителей – из-за этого трудоголики живут на 4 года дольше, – пишет VistaNews.