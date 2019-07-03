Очистить и защитить: найден способ привести кишечник в порядок

Пользу организму пренесет обычный напиток

Ученые смогли доказать, что козье молоко является природным средством для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Такой вывод был сделан после исследования, целью которого было определить продукт, который будет защищать кишечник человека.

Проблемы с пищеварением способны вывести из строя любого человека. При этом кишечник регулярно подвергается нападкам вредных бактерий, справиться с которыми поможет козье молоко.

Британские ученые выяснили, что этот знакомый напиток эффективно очищает и обновляет кишечник. Все дело в пребиотических олигосахаридах, которые стимулируют рост бактерий. За счет появления новых, здоровых бактерий создается экосистема внутри кишечника, которая подавлять патогенную среду, – пишет VistaNews.

Козье молоко полезно не только взрослым, но и детям. Ученые назвали его природной заменой грудному женскому молоку. Олигосахариды в нем несут большую пользу для кишечника грудного ребенка, развивают иммунитет и защищают от инфекций. Несмотря на впечатляющие результаты, стоит отметить, что употреблять продукт нужно осторожно, так как есть риск непереносимости.