"Ушли бесследно": от прыщей на лице избавит обычная приправа

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Универсальная специя – куркума, как оказалось, не только придает блюдам изысканный вкус, но и обладает антибактериальными свойствами. Традиционная индийская приправа убирает акне на лице.
Чтобы выяснить это, американские ученые-дерматологи изучили реакцию на куркуму 243 пациентов с прыщами. В результате эксперимента у 60% его участников лицо стало чистым. Кстати, для лечения кожных заболеваний ярко-оранжево-желтая специя использовалась давно, но официальным средством от высыпаний признана лишь в 2016 году.
"После нанесения куркумы на кожу прыщи ушли бесследно",
– пишет VistaNews об исследовании.
Причиной акне является избыток бактерий propiunbacterium acnes. Они уже приспособились к антибиотикам, а вот к куркуме – нет.
Рецепт чудо-средства прост, как дважды два. Для его приготовления понадобится 15 граммов порошкообразного корня и немного воды, чтобы получилась так называемая кашица. Ее нужно нанести на лицо и подождать, пока смесь высохнет, а затем умыться теплой водой.
Если кожа сухая, поклонники народной медицины рекомендуют добавить вместо воды жидкий мед. Такую маску можно использовать ежедневно, но перед применением следует посоветоваться с врачом.
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