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"Ушли бесследно": от прыщей на лице избавит обычная приправа

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЛучшее средство: перец и кофе приведут кожу в порядок
Народным средством с древних времен лечат кожные заболевания

Универсальная специя – куркума, как оказалось, не только придает блюдам изысканный вкус, но и обладает антибактериальными свойствами. Традиционная индийская приправа убирает акне на лице. 

Чтобы выяснить это, американские ученые-дерматологи изучили реакцию на куркуму 243 пациентов с прыщами. В результате эксперимента у 60% его участников лицо стало чистым. Кстати, для лечения кожных заболеваний ярко-оранжево-желтая специя использовалась давно, но официальным средством от высыпаний признана лишь в 2016 году.   

"После нанесения куркумы на кожу прыщи ушли бесследно",

пишет VistaNews об исследовании.

Причиной акне является избыток бактерий propiunbacterium acnes. Они уже приспособились к антибиотикам, а вот к куркуме – нет.  

Рецепт чудо-средства прост, как дважды два. Для его приготовления понадобится 15 граммов порошкообразного корня и немного воды, чтобы получилась так называемая кашица. Ее нужно нанести на лицо и подождать, пока смесь высохнет, а затем умыться теплой водой.

Если кожа сухая, поклонники народной медицины рекомендуют добавить вместо воды жидкий мед. Такую маску можно использовать ежедневно, но перед применением следует посоветоваться с врачом.

Ксения АНДРЕЕВА
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