Без таблеток: названо средство от бесплодия

Забеременеть поможет простой продукт

Большие проблемы с зачатием можно решить, не прибегая к таблеткам и разным процедурам. Специалисты заявили, что забеременеть поможет льняное масло.

По их словам, употребление этого продукта – один из естественных методов восстановить женскую репродуктивную функцию, нарушенную стрессами, плохой экологией, а также несбалансированным питанием и нехваткой витаминов и минералов. У льняного масла, как известно, богатейший состав, отмечает VistaNews.

Омега-3 (полиненасыщенные жирные кислоты) принимают участие в обмене веществ. Витамины группы В и Е полезны для иммунитета и будущей мамы, и ее ребенка. Фосфор и кальций помогут укрепить и сформировать кости и зубы малыша.

Железо отвечает за построение кровеносных сосудов и функционирование сердца. А стерины – за биологические процессы и структуру клеточных мембран будущего человека.