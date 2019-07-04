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Вылечит лимон: цитрус избавит от перхоти

Фото: www.globallookpress.com
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Сок желтого плода остановит развитие грибка на коже головы

Избавиться от перхоти поможет лимон. Цитрус обладает массой природных свойств, которые исцеляют волосяной покров.

В соке и цедре фрукта содержится много органических кислот – с их помощью можно остановить развитие грибка на коже головы.

Чтобы полностью избавиться от перхоти, специалисты советуют употреблять свежий лимон трижды в неделю. Вместе с этим, по их мнению, на основе сока и цедры этого плода нужно делать маски для волос. 

О пользе лимона стало известно много лет назад. Его широко используют для лечения простуды, и не только. Многие косметологи уверены, что этот плод не только отлично помогает избавиться от перхоти, но и безопасен, ведь является натуральным продуктом, пишет VistaNews.

Цитрус полезен, так как в нем есть много витаминов группы А, В, С и Р, а также меди, калия и фолиевой кислоты. Для лечения понадобятся сок, кожура, мякоть и косточки плода.

Витамин А, имеющийся в соке, избавит от зуда на поверхности головы. Это, в свою очередь, поспособствует устранению дополнительного провокатора отслаивания чешуек кожи.

Дополнительному увлажнению кожи помогут витамины В и Р. Они же предотвратят выпадение волос, актуальное при повреждении кожного покрова.А витамин С, содержащийся в соке лимона, убивает микробы на поверхности кожи, устраняя грибок и его последствия. Мякоть этого фрукта также богата медью и калием, что положительно влияет на структуру волос.

Полина ДОРОЖКИНА
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