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Эффективно и просто: найден продукт для мгновенной эрекции

Фото: www.globallookpress.com
Грецкие орехи помогут мужчинам справиться с интимной проблемой

Некоторые мужчины испытывают проблемы с половой системой даже в раннем возрасте, что уж говорить о пожилых. Много препаратов для сохранения мужской силы предлагает современная медицина. Однако есть и природные продукты, позволяющие половому органу мужчины подниматься все выше, несмотря на годы. К ним относятся грецкие орехи.

Они благотворно влияют на половой орган, в первую очередь, из-за способности пополнять запас минералов, которые играют большую роль для потенции, отметили врачи. Это, в частности, цинк и магний, которые не только входят в состав гормона тестостерона, но и влияют на подвижность и полноценность сперматозоидов.

Также грецкие орехи помогают восстановить проходимость сосудов, расширяя их стенки и увеличивая внутренний просвет. Это позволяет возобновить кровообращение и наполнить органы свежей энергией.

Кроме того, содержащаяся в этих плодах аминокислота цистеин обезвреживает вещества, входящие в состав табака, что будет полезно для курильщиков, которые могут даже и не страдать от плохой потенции.

Для максимальной пользы употреблять орехи, по словам врачей, нужно в сыром виде. Можно и с медом – тогда эффект многократно усилится, ведь мед, как известно, тоже оказывает положительное влияние на половую систему мужчины и является отличным средством для повышения эрекции, считали наши предки, передает VistaNews.

Полина ДОРОЖКИНА
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