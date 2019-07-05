Неожиданно: раскрыт секрет долголетия

Прожить до глубокой старости помогла выпечка

Британке из города Станстед в графстве Эссекс 30 июня 2019 г. исполнилось 100 лет. Секретом своего долголетия она назвала продукт, который россияне знают как сосиски в тесте.

"Я наслаждалась выпечкой столько, сколько себя помню, и всем всегда нравились мои колбасные рулетики... Это лакомство и позитивный натрой помогли мне дожить до преклонных лет",

–, передает Daily Mail слова Мэри Эмерсон.

Женщина часто угощала любимым блюдом домочадцев. Она до сих пор любит готовить такую выпечку и делает это, хотя, как призналась, теперь ей нужна помощь.

"У меня плохое зрение, и странная слабость", – пояснила долгожительница.

Также пожилая дама сообщила, что один из ее любимых моментов – "печь рулетики на Рождество вместе с внучкой Наоми". И отметила, что приготовить идеальное блюдо можно только из мяса хорошего качества, порезав его на мелкие кусочки.



