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Помогут сразу: названы средства от изжоги

Фото: www.globallookpress.com
От неприятных ощущений избавят полезная вода и клубни

Изжога отрицательно влияет на состояние человека. Однако выход есть – погасят жжение и тем самым освободят от дискомфорта минералка и сок картофеля.

Знакомая многим проблема в желудке образуется ввиду особого – враждебного – продвижения по нему содержимого. Из-за этого явления соляная и желчная кислоты с ферментами поджелудочной железы забрасываются в пищевод и раздражают его слизистую, вызывая чувство жжения за грудиной, которое называется изжогой.

Если в момент ее появления рядом нет действенного лекарства, отлично избавят от изжоги щелочные и гидрокарбонатные напитки, или обычная минеральная вода.

Она усиливает перистальтику – волнообразное сокращение стенок полых трубчатых органов (пищевода, желудка, кишечника, мочеточников и др.), способствующее продвижению их содержимого к выходным отверстиям и уменьшает воспалительные процессы. Также она регулирует образование органических кислот и аммиака в кишечнике, ускоряет прохождение пищи в желудке, поддерживает развития жизнедеятельности полезной микрофлоры, усиливает отток желчи и укрепляет печень.

Перед тем как пить, минеральную воду нужно подготовить. Сначала – выпустить из нее лишний газ – перелив жидкость в широкую емкость, оставить на некоторое время. Затем напиток надо разогреть до 38 – 40 градусов.

Чтобы навсегда избавиьсяя от изжоги, минералку необходимо принимать по 50-100 мл за час до завтрака. Покупать ее важно только в стеклянных бутылках, при этом обращая внимание на рекомендации на этикетках, передает советы врачей VistaNews.

Однако не только это поможет страдальцам избавиться от дискомфорта в желудке. Есть и другое срадство для борьбы с изжогой. При ее возникновении нужно натереть очищенный картофель на терку, выжать сок и пить его по две столовые ложки за 20 минут до еды.

Такой способ не только избавит от симптомов изжоги, но и поможет забыть о дискомфорте в дальнейшем, отмечают медики.

Однако изжога может быть еще и симптомом более серьезных заболеваний. Поэтому при частых ее приступах не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Полина ДОРОЖКИНА
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