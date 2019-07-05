Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Уникальная находка: на Марсе обнаружили скелет гуманоида

Фото: www.globallookpress.com
В строении инопланетянина есть интересная особенность

Cкелет пришельца был найдет NASA на Марсе. Он обладаем схожими чертами с человеческим, но имеет одну особенность – две головы.

Возможно, что вторая голова появилась в ходе эволюции, чтобы существа смогли выживать на красной планете. Кости были найдены на поверхности Марса и не занесены песками, что говорит о том, что инопланетянин погиб не так давно.

Уфологи уверены, что факт разложения тканей свидетельствует о том, что на Марсе есть сложна анаэробная экосистема. Уникальную находку, как пишет VistaNews, могут скрывать американцы, которые уже не раз обнаруживали мертвых и живых пришельцев разных форм и размеров.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В Москве прогремел взрыв у торгового центра

От огня пострадали 2 человека

Европа в ужасе: Киев обвинил "Газпром" в остановке транзита газа

Запад экстренно запасается голубым топливом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей