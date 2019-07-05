Уникальная находка: на Марсе обнаружили скелет гуманоида

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Cкелет пришельца был найдет NASA на Марсе. Он обладаем схожими чертами с человеческим, но имеет одну особенность – две головы.
Возможно, что вторая голова появилась в ходе эволюции, чтобы существа смогли выживать на красной планете. Кости были найдены на поверхности Марса и не занесены песками, что говорит о том, что инопланетянин погиб не так давно.
Уфологи уверены, что факт разложения тканей свидетельствует о том, что на Марсе есть сложна анаэробная экосистема. Уникальную находку, как пишет VistaNews, могут скрывать американцы, которые уже не раз обнаруживали мертвых и живых пришельцев разных форм и размеров.
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