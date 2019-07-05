Уникальная находка: на Марсе обнаружили скелет гуманоида

В строении инопланетянина есть интересная особенность

Cкелет пришельца был найдет NASA на Марсе. Он обладаем схожими чертами с человеческим, но имеет одну особенность – две головы.

Возможно, что вторая голова появилась в ходе эволюции, чтобы существа смогли выживать на красной планете. Кости были найдены на поверхности Марса и не занесены песками, что говорит о том, что инопланетянин погиб не так давно.

Уфологи уверены, что факт разложения тканей свидетельствует о том, что на Марсе есть сложна анаэробная экосистема. Уникальную находку, как пишет VistaNews, могут скрывать американцы, которые уже не раз обнаруживали мертвых и живых пришельцев разных форм и размеров.