Назван вкусный метод борьбы с диабетом

Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
301 новости
Ученые из Медицинской школы Университета Чжэцвяна в Китае пришли к выводу, что Помидоры, чеснок и свекла помогут справиться с диабетом.
Отмечается, что в этих продуктах содержится в большом количестве цинк, поэтому они снижают уровень сахара в крови, уточняет VistaNews.
Также в списке "врагов диабета" у специалистов фигурируют семена тыквы, мясо, яйца, сыр, зерновые, устрицы, отруби.
Ученые считают, что цинк в капсулах также эффективен.Правда, перед началом его употребления рекомендуется обратиться за консультацией к врачу.
От огня пострадали 2 человека