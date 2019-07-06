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Назван вкусный метод борьбы с диабетом

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУченые определили "забирающие молодость" продукты
Ученые советуют употреблять продукты, содержащие цинк в большом количестве

Ученые из Медицинской школы Университета Чжэцвяна в Китае пришли к выводу, что Помидоры, чеснок и свекла помогут справиться с диабетом.

Отмечается, что в этих продуктах содержится в большом количестве цинк, поэтому они снижают уровень сахара в крови, уточняет VistaNews.

Также в списке "врагов диабета" у специалистов фигурируют семена тыквы, мясо, яйца, сыр, зерновые, устрицы, отруби.

Ученые считают, что цинк в капсулах также эффективен.Правда, перед началом его употребления рекомендуется обратиться за консультацией к врачу.


Андрей ДОВЛАТОВ
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