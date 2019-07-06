Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Вместо подорожника: медики раскрыли пользу зеленого лука

Фото: www.globallookpress.com
Надежными средствами также являются гвоздика и чеснок

В борьбе с больными зубами поможет зеленый лук, уверены специалисты. Отмечается, что данный продукт содержит флавеноиды, обладающие противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Зелень можно использовать вместо подорожника: приложить к зубам на 5 минут, а затем прополоскать полость рта соленой водой, пишет VistaNews.

К целебным продуктам отнесли гвоздику: цветок советуют жевать, что поможет удалить покалывание зубов.

Кроме того, в борьбе с зубной болью полезен и чеснок, содержащий много аллицина, который обладает антибактериальным действием. Врачи рекомендуют сделать пасту из 1 головки чеснока и воды: полученную смесь приложить к больному зубу на 2-3 минуты, и промыть соленой водой.


Андрей ДОВЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

В Москве прогремел взрыв у торгового центра

От огня пострадали 2 человека

Европа в ужасе: Киев обвинил "Газпром" в остановке транзита газа

Запад экстренно запасается голубым топливом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей