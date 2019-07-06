Надежными средствами также являются гвоздика и чеснок

В борьбе с больными зубами поможет зеленый лук, уверены специалисты. Отмечается, что данный продукт содержит флавеноиды, обладающие противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Зелень можно использовать вместо подорожника: приложить к зубам на 5 минут, а затем прополоскать полость рта соленой водой, пишет VistaNews.

К целебным продуктам отнесли гвоздику: цветок советуют жевать, что поможет удалить покалывание зубов.

Кроме того, в борьбе с зубной болью полезен и чеснок, содержащий много аллицина, который обладает антибактериальным действием. Врачи рекомендуют сделать пасту из 1 головки чеснока и воды: полученную смесь приложить к больному зубу на 2-3 минуты, и промыть соленой водой.



