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В борьбе с больными зубами поможет зеленый лук, уверены специалисты. Отмечается, что данный продукт содержит флавеноиды, обладающие противовоспалительными и антибактериальными свойствами.
Зелень можно использовать вместо подорожника: приложить к зубам на 5 минут, а затем прополоскать полость рта соленой водой, пишет VistaNews.
К целебным продуктам отнесли гвоздику: цветок советуют жевать, что поможет удалить покалывание зубов.
Кроме того, в борьбе с зубной болью полезен и чеснок, содержащий много аллицина, который обладает антибактериальным действием. Врачи рекомендуют сделать пасту из 1 головки чеснока и воды: полученную смесь приложить к больному зубу на 2-3 минуты, и промыть соленой водой.
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