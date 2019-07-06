Ученые определили "забирающие молодость" продукты

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Западные исследователи пришли к выводу, быстрому старению организма способствует сахар, потребление которого нужно свести к минимуму. Отмечается, что сахар и продукты, содержащие его, негативно влияют на состояние кожи и волос.
Также ученые советуют быть острожными с солью. Если с ней переборщить, то это может привести к задержке воды в организме и проблемам с почками.
Кроме того, в черный список попали хлеб и продукты из белой рафинированной муки. Они повышают гликемический индекс, следовательно, влияют на уровень сахара в крови, пишет VistaNews.
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