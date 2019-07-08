Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Найден лучший способ спастись от одиночества

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеБез операции: как увеличить грудь в домашних условиях
У "моржевания" обнаружились необычные бонусы

Зимнее плавание снижает чувство тревожности и улучшает психологическое состояние "моржей".

Об этом РИА "Новости" рассказали ученые Тюменского государственного университета. Они исследовали взаимосвязи между иммунной системой и психологическими защитно-адаптационными механизмами, изучая людей, занимающихся зимним плаванием более пяти лет. 

Специалисты пришли к выводу, что через полчаса после начала купания холодная вода снижала все негативные психологические симптомы испытуемых. Групповое зимнее плавание стало отличным способом поиска друзей и защитой от одиночества, подчеркивают ученые. Кроме того, эксперты считают, что длительное воздействие холода благотворно влияет на познавательную активность, отмечает "Вечерняя Москва"

Психологи добавили, что такое серьезное закаливание приводит к тому, что у "моржей" растет не только когнитивная активность, но и мотивация успеха, поэтому его можно рассматривать как отдельную стратегию избавления от стресса.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Немцы раскрыли новую причину зависимости от "Северного потока – 2"

"Голубое" топливо в больших объемах срочно нужно Германии

Все понятно: в деле об отравлении Скрипалей нашли след Родченкова

В России распутали детективную историю вокруг экс-полковника ГРУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей