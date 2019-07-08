У "моржевания" обнаружились необычные бонусы

Зимнее плавание снижает чувство тревожности и улучшает психологическое состояние "моржей".

Об этом РИА "Новости" рассказали ученые Тюменского государственного университета. Они исследовали взаимосвязи между иммунной системой и психологическими защитно-адаптационными механизмами, изучая людей, занимающихся зимним плаванием более пяти лет.

Специалисты пришли к выводу, что через полчаса после начала купания холодная вода снижала все негативные психологические симптомы испытуемых. Групповое зимнее плавание стало отличным способом поиска друзей и защитой от одиночества, подчеркивают ученые. Кроме того, эксперты считают, что длительное воздействие холода благотворно влияет на познавательную активность, отмечает "Вечерняя Москва".

Психологи добавили, что такое серьезное закаливание приводит к тому, что у "моржей" растет не только когнитивная активность, но и мотивация успеха, поэтому его можно рассматривать как отдельную стратегию избавления от стресса.

