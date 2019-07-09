Уфологи подозревают: марсоход NASA не покидал Земли

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Марсоход Curiosity начал исследование Красной планеты в августе 2012 года. Аппарат регулярно отправляет на Землю новые фотографии и информацию, которая подробно освещается в мировых СМИ.
Однако многие конспирологи подвергают сомнению сам факт того, что Curiosity находится на Марсе, отмечает Naked Space. К примеру, недавно известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг обнаружил на опубликованном на сайте NASA фото силуэт летящего орла. А на другом снимке с Марса Уоринг нашел обезьяну.
Специалисты поделились своим недоумением с широкой общественностью: получается, что другие планеты населены живыми существами, а люди ничего об этом не знают. Однако, возможно, что Американское космическое агентство обманывает весь мир, и на самом деле марсоход Curiosity не отправлялся в глубины космоса, а находится на небольшом необитаемом канадском острове Девон. Тогда неудивительно, что в кадр фотографа попадают земные животные.
Специалисты подчеркивают, что ландшафты Девона очень похожи на марсианские. Именно на этом острове NASA проводит некоторые свои проекты, сообщает "МИР 24".
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