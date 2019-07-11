Найдено сладкое лекарство от болезней сердца

У лакомства обнаружилось еще одно полезное свойство

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что горький шоколад благотворно влияет на здоровье сердца.

"Умеренное потребление темного горького шоколада способствует улучшению метаболических показателей и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний", –

приводит слова Стародубовой РИА "Новости".

Доктор добавила, что какао, содержащееся в лакомстве, благоприятно влияет на работу головного мозга, а также уровень сахара и липидов в крови. При этом есть шоколад следует маленькими порциями: эта сладость достаточно калорийна.