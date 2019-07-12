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Всего 2 недели: особая диета избавит от семи лишних килограммов

Фото: www.globallookpress.com
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Диетологи нашли быстрый способ улучшить внешний вид

Те, кто безуспешно борется с лишним весом, могут вздохнуть с облегчением: Скарсдейлская система питания поможет легко прийти в нужную форму.

Эта диета рассчитана на четырнадцать дней. В этот период времени диетологи советуют потреблять поменьше калорий, переделав рацион так, чтобы организм получал как можно больше и минимум углеводов и жира.

По мнению экспертов, питание по принципу: 43% белков, 22.5% жиров, 34.5% углеводов позволит сбросить до семи килограммов всего лишь за 2 недели. Бонус диеты: чувство голода ощущаться не будет, сообщает Di Lei.

Мясо, яйца, рыбу и сыр скарсдейлская диета одобряет, а вот от алкоголя, газировки и молока следует отказаться. Для эффективного похудения нужно также пить много воды – не менее двух литров в день.

Вместе с тем врачи напоминают, что слишком быстрое похудение может нанести удар по здоровью и советуют сбрасывать лишний вес постепенно.

Валентина МАЙОРОВА
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