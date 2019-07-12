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Будьте осторожны: этот рак поражает большинство россиян

Фото: www.globallookpress.com
Всего за год была выявлена онкология почти у 600 тысяч человек

Специалисты выяснили, какие виды рака наиболее распространены в России. Оказалось, что за 2018 год чаще всего у пациентов выявляли рак кожи. Этот диагноз был поставлен 78,5 тыс. человек.

Вторым по распространенности стал рак молочной железы – он поразил почти 70 тыс. женщин. 

Самыми редкими являются онкологические заболевания костей и суставных хрящей – их обнаружили у 1,3 тыс. пациентов. Также наименее популярными стали рак губы, глотки, печени и злокачественные новообразования в соединительных и мягких тканях, – сообщает RT со ссылкой на Минздрав России. 

Самым смертоносным был признан рак поджелудочной железы, от него за год умерли почти 40% пациентов из группы риска. Всего за 2018 год у россиян было выявлено 593,3 тыс. злокачественных образований.  

Дарья ПЕТРОВА
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