Будьте осторожны: этот рак поражает большинство россиян

Всего за год была выявлена онкология почти у 600 тысяч человек

Специалисты выяснили, какие виды рака наиболее распространены в России. Оказалось, что за 2018 год чаще всего у пациентов выявляли рак кожи. Этот диагноз был поставлен 78,5 тыс. человек.

Вторым по распространенности стал рак молочной железы – он поразил почти 70 тыс. женщин.

Самыми редкими являются онкологические заболевания костей и суставных хрящей – их обнаружили у 1,3 тыс. пациентов. Также наименее популярными стали рак губы, глотки, печени и злокачественные новообразования в соединительных и мягких тканях, – сообщает RT со ссылкой на Минздрав России.

Самым смертоносным был признан рак поджелудочной железы, от него за год умерли почти 40% пациентов из группы риска. Всего за 2018 год у россиян было выявлено 593,3 тыс. злокачественных образований.