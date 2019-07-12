Первый сигнал: слабоумие можно выявить по глазам

Найден новый способ диагностировать болезнь Альцгеймера

Специалисты нашли еще один метод раннего исследования слабоумия. Для постановки диагноза нужно обратить внимание на состояние глаз. Если у пациента не так много кровеносных сосудов позади глазного яблока, то это может считаться первым признаком болезни.

Возможно, что этот метод войдет в обычную медицинскую практику, так как эксперимент показал, что пациенты с самыми ранними признаками снижения когнитивной деятельности обладают меньшим числом капилляров в задней части глаза, чем их здоровые ровесники. Это исследование подтверждает полученные ранее данные о том, что изменения в крошечных кровеносных сосудах могут быть признаками серьезных проблем с мозговыми процессами.

Появление надежного глазного теста может существенно изменить технику диагностики старческого слабоумия. Чем раньше выявлено это заболевание, тем больше шансов замедлить ход течения болезни. На сегодняшний день нет лекарств, тормозящих ее развитие.

Как пишет "МедикФорум", старческое слабоумие – это прогрессирующее расстройство мозга, постепенно уничтожающее память, мыслительные навыки и способность выполнять простейшие задачи. Подавляющее большинство жертв этой болезни старше 65 лет. Среди ее первых симптомов проблемы с запоминанием новой информации, дезориентация в пространстве, изменения в настроении и поведении, подозрительность