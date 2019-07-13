Названо идеально количество времени для сна

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Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько необходимо спать для нормального самочувствия.
По его словам, норма для каждого индивидуальна, однако в среднем для человека требуется 7-8 часов отдыха. При этом некоторым для восстановления сил требует больше или меньше часов на сон, передает RT.
Сомнолог подчеркнул, что недосып можно компенсировать длительным сном в выходные, однако такой режим не должен стать регулярным.
"Человеку необходимо спать какое-то разумное время, и большой дефицит сна в будние дни будет всё равно сказываться на качестве бодрствования, на том, насколько человек будет энергичным, активным, сообразительным", – добавил Пальман.
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