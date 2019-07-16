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Японские учёные провели масштабный эксперимент в результате которого выяснили, что томатный сок существенно помогает снизить артериальное давление и уровень холестерина.
Для участия они пригласили 297 женщин и 184 мужчины разных возрастов, страдавших от повышенного давления. Добровольцы ежедневно выпивали 215 мл несолёного сока.
По итогам опыта у 94 человек было зафиксировано существенное снижение давления и падение уровня холестерина в крови, сообщается в статье на Food Science & Nutrition.
Специалисты полагают, что столь явная польза помидоров может быть вызвана богатым содержанием в них биологических соединений, в том числе витамина А и гамма-аминомасляной кислоты.
Помимо томатного сока здоровью сосудистой системы способствует употребление чеснока, моркови, сельдерея, свеклы, чёрной смородины и чая каркаде.
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