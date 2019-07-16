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Раскрыты главные враги зубной эмали

Фото: pixabay.com
продолжениеНазвана причина появления опасного рака
Привычные напитки оказались небезопасны

Швейцарские ученые обнаружили, что чай каркаде, алкоголь и газированные напитки с низким содержанием сахара серьезно нарушают целостность зубной эмали и даже могут полностью ее разрушить.

Исследователи из Бернского университета считают, что самый сильный удар по зубам наносят отнюдь не газированные напитки, сахаросодержащие соки и нектары, а каркаде – ярко-красный чай из цветков гибискуса.

Не уступает каркаде и алкоголь, а также некоторые лекарства, агрессивно воздействующие на зубную эмаль. Вредят зоровью зубов и низкокалорийные газированные напитки, так как в них в большом количестве содержатся такие стабилизаторы, как лимонная и аскорбиновая кислота, уточняет "Федерал Пресс".

Эксперты проанализировали удаленные у пациентов зубы, предоставленные врачами-стоматологами. На эмаль воздействовали в течение двух минут различными образцами напитков, что и позволило сделать выводы о степени вредного воздействия на зубную ткань.

По мнению авторов исследования, заботиться о здоровье зубов нужно с раннего детства. А в качестве профилактики повреждения эмали можно добавлять в напитки кальций, нейтрализующий кислую среду полости рта, отмечает издание Tages Anzeiger. 

Валентина МАЙОРОВА
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