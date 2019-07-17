Секрет прост: найден способ справиться с болезнями сердца

Правильный рацион питания продлит жизнь

Сокращение ежедневного рациона всего лишь на 300 калорий поможет не только успешно убрать лишний вес, но и избавит от проблем со здоровьем.

К такому выводу пришла команда ученых из университета Дьюка в США, результаты работы которой опубликованы в июльском номере журнала The Lancet Diabetes & Endocrinology.

В течение двух лет исследователи наблюдали за 218 добровольцами в возрасте от 21 года до 50 лет. Испытуемых разделили на 2 группы: первая должна была сократить потребление калорий на 25%, вторая продолжала вести прежний образ жизни.

Ученые отметили, что испытуемые смогли потреблять всего лишь на 12% меньше калорий вместо запланированных 25%. Однако даже сокращение рациона на 300 калорий (что эквивалентно нескольким кусочкам печенья или куску пиццы) принесло весьма существенный результат.

За 2 года люди, придерживавшиеся диеты, похудели на 16 фунтов (более 7 кг), у них нормализовалось давление, уменьшился уровень сахара и холестерина в крови и снизился общий уровень воспалений в организме. Все это ведет к снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и деменции, подчеркивают медики.

Кроме того, люди, ограничивавшие себя в еде, лучше спали, чувствовали себя более энергичными и веселыми. По-видимому, дефицит калорий запускает в организме сложные метаболические процессы, последствия которых еще следует изучить, отмечает "МИР 24". Стоит отметить, что это первый серьезный эксперимент, подтвердивший гипотезу о том, что ограничения в еде полезны для здоровья человека. Ранее подобные опыты ставились только на грызунах.



