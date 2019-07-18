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"Дело случая": всего один витамин может вызвать рак

Фото: pixabay.com
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В попытках вылечить один недуг, пациент рискует "попасть в лапы" неизлечимой болезни

Лучше не применять витамин B12 в целях профилактики – совет от кандидата биологических наук Максима Филипенко. По его словам, ученым открылась страшная правда.

Назначая пациенту B12 для предупреждения некоторых заболеваний, врач наносит ему, что называется, удар под дых. Данный витамин может спровоцировать развитие рака прямой кишки. 

"То есть мы можем пытаться предотвратить одни патологии и тем самым стимулировать другие, которые иногда оказываются более опасными, даже летальными, – цитирует эксперта "Наука в Сибири".

Впрочем, нет никакой гарантии и в эффективности биологически активных добавок, уточнил он. Хорошо, если они не нанесут вред организму. Ведь формулировка "не является лекарственным препаратом" говорит о многом. 

"Как раз и означает, что никто этот продукт не изучал и наличие каких-либо положительных эффектов, скорее, – дело случая, как и развитие негативных последствий от таких витаминов и БАДов", – передает словакандидата биологических наук "ФедералПресс".

Напомним, ранее американские ученые выяснили, что избежать рака толстой кишки помогут солнечные ванны в умеренных дозах. 

Ксения АНДРЕЕВА
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