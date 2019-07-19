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Расплата за молодость: назван неожиданный эффект от лекарств

Фото: www.globallookpress.com
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Под удар попадают защитные функции организма

Гены долголетия "расшатывают" иммунную систему. Их активность – свидетельство того, что человек способен подхватить любую инфекцию. Еще один "бонус" вечной молодости – стресс, с которым организм перестает бороться. 

Противоречивую теорию выдвинули американские ученые. Парадокс заключает в том, что классическая схема больше не работает. Ведь когда-то считалось, что гены отодвигающие старость – враги стресса, говорится в материале Science News.

Развенчали этот, как оказалось, миф эмпирическим путем. В роли подопытных выступили черви. У одних удалили данный ген, другим его оставили. Вопреки всем ожидания, первые давали отпор возбудителю инфекции вдвое дольше. 

Более стойкими они были и по отношению к стрессовым ситуациям: легче переносили воздействие радиацией и теплом. Таким образом, пришли к выводу специалисты, лекарства для молодости могут иметь неожиданный эффект. 

Ксения АНДРЕЕВА
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