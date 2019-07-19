Музыкальная терапия творит чудеса

Американские исследователи пришли к выводу, что прослушивание медленной приятной музыки способно оказать такое же действие на пациентов, как успокоительные средства.

Ученые из Университета Пенсильвании ставили трек британской группы Marconi Union больным, которые ожидали операции. Выяснилось, что музыка снижает тревожность, нормализует кровяное давление и сердцебиение не хуже, чем седативные лекарства. Прослушать композицию можно на Youtube. Впрочем, пациенты заявили, что предпочли бы выбрать предоперационное звуковое сопровождение по своему вкусу.

По словам доктора Виины Графф, доцента Медицинской школы Университета Пенсильвании, музыка включает участки мозга, ответственные за эмоции и удовольствия – пациенты оказываются в собственном мире, где они чувствуют себя комфортно.

Именно этим объясняется воздействие музыки на больных, подчеркнули ученые в статье, опубликованной в BMJ Journal.