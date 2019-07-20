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В Антарктиде нашли жуткого монстра

Фото: www.pixabay.com
Находка скрывалась под толщами льда

Специалисты наткнулись на страшного монстра во время изучения Антарктиды. На острове Сеймур они нашли останки гигантской морской рептилии, которая внешне похожа на инопланетное существо.

По мнению экспертов, это животное жило в одно время с динозаврами и является представителем эласмозавров, передает издание "Диалог".

Отмечается, что монстр достигал 12 метров в длину, а его вес составлял от 11,8 до 14,8 тонн. Данная морская рептилия представляет собой самое тяжелое существо из всех когда-либо обнаруженных представителями научного мира.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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