В Антарктиде нашли жуткого монстра

Нибиру
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Специалисты наткнулись на страшного монстра во время изучения Антарктиды. На острове Сеймур они нашли останки гигантской морской рептилии, которая внешне похожа на инопланетное существо.
По мнению экспертов, это животное жило в одно время с динозаврами и является представителем эласмозавров, передает издание "Диалог".
Отмечается, что монстр достигал 12 метров в длину, а его вес составлял от 11,8 до 14,8 тонн. Данная морская рептилия представляет собой самое тяжелое существо из всех когда-либо обнаруженных представителями научного мира.
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