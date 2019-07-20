Опасные болезни можно определить по глазам

Проблемы со зрением сигнализируют о негативных процессах в организме

Покраснение и разные зрачки – тревожный признак.

Медики пришли к выводу, что некоторые заболевания можно определить при помощи диагностики глаз. Так, на аллергию указывают покраснение и зуд. Также жители мегаполисов часто страдают от синдрома сухого глаза.

Если зрачки разной формы, это может говорить о кровоизлиянии в мозг, рассказал врач Александр Мясников. Пятна на радужной оболочке глаза – повод обследоваться на меланому. Если цвет изменился – возможно, у пациента заболевание печени или желтуха.

Появление ксантелазм также не стоит игнорировать. Желтоватые бугорки вокруг глаз – симптом сахарного диабета. Также они говорят повышенном содержании холестерина.

Плохо закрывающиеся глаза свидетельствуют о параличе лицевого нерва либо о токсическом зобе, пишет МедикФорум.