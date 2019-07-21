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Найдена новая смертельная угроза для женщин

Фото: www.globallookpress.com
Проблемы с уровнем сахара в крови вызывают опасные заболевания

Австралийские и британские ученые изучили как влияет диабет первого типа на сердечно-сосудистую систему. Оказалось, что это заболевание значительно сокращает жизнь женщинам.

Специалисты проанализировали данные более 15 млн человек. Оказалось, что у слабого пола, страдающего от диабета, риск развития сердечной недостаточности на 47% выше, чем у мужчин. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте MedicalXpress.

По словам ученых, это может быть связано с тем, что у женщин хуже контролируется уровень сахара в крови. Кроме того, у них на фоне заболевания развивается ишемическая болезнь сердца.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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