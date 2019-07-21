Есть в каждом магазине: спасение от импотенции нашли в доступном для всех продукте

Нибиру
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Осечки в постели вызывают множество проблем у мужчин. Специалисты нашли универсальный продукт, который может помочь повысить потенцию.
Оказалось, что обычная сметана избавит мужчин от сексуальных проблем. В ней содержатся витамины группы А, В и С, которые способствуют активной выработке тестостерона. Кроме того, в составе продукта есть цинк и йод, защищающие организм от различных инфекций.
По словам экспертов, кальций и магний в сметане увеличивают кровоток в половом органе, а каротин и биотин повышают активность сперматозоидов и повышают шанс на зачатие, передает журнал MEN’s LIFE.
Врачи утверждают, что для достижения такого эффекта продукт необходимо употреблять ежедневно, хотя бы по 70 грамм.
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