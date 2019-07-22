Лекарство от стресса можно вырастить на грядке

Названы самые эффективные продукты для восстановления сил

Жителям мегаполисов, которые пребывают в состоянии постоянного стресса, необходимо есть больше зеленого горошка. Впрочем, от данного натурпродукта никому не будет вреда.

Богатые белком бобы – прекрасное средство от психологического перенапряжения, заверила диетолог Антонина Стародубова. Плод из стручка, по ее словам, поможет нарастить мышцы и укрепить иммунитет, соответственно болячки "отлипнут" разом.

"Благодаря высокому содержанию витаминов группы В и магния горошек оказывает благотворное влияние на нервную систему, повышает устойчивость к стрессу",

– цитирует специалиста агентство городских новостей "Москва".

Не менее полезно есть любую зелень, отметила диетолог. Настоящий кладезь витаминов – петрушка. Набором входящих в нее элементов можно предупредить даже рак.

Данные "лекарства" запросто растут на грядке. Что зелень, что горох – неприхотливые растения, как, к слову, и кабачки. Их стоит взять на заметку тем, кто следит за фигурой.