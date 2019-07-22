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Разрушает изнутри: газировка опасна для здоровья

Фото: pixabay.com
Сладкий напиток содержит вредные добавки

Шипучие напитки пагубно влияют на кости. Кофеин и ортофосфорная кислота в сладкой газировке препятствуют усвоению кальция. Первый вообще вымывает его. 

Фанаты такой воды рискуют навредить своим тазобедренным суставам. Как пишет "МК" всего 330 мг кофеина в день разрушает костную ткань. 

К тому же из-за большого содержания сахара газировка неблагоприятно сказывается на фигуре. Всего на пол-литра напитка приходится 9 ложек "сладкой смерти". 

А-ля диетические шипучки не являются исключением. Виной всему подсластители в их составе, которые могут спровоцировать гормональный сбой и прибавку в весе.   

А еще газировка – опасный враг голливудской улыбки. Сладкий напиток разрушает зубную эмаль.

Ксения АНДРЕЕВА
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