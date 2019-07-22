Разрушает изнутри: газировка опасна для здоровья

Сладкий напиток содержит вредные добавки

Шипучие напитки пагубно влияют на кости. Кофеин и ортофосфорная кислота в сладкой газировке препятствуют усвоению кальция. Первый вообще вымывает его.

Фанаты такой воды рискуют навредить своим тазобедренным суставам. Как пишет "МК" всего 330 мг кофеина в день разрушает костную ткань.

К тому же из-за большого содержания сахара газировка неблагоприятно сказывается на фигуре. Всего на пол-литра напитка приходится 9 ложек "сладкой смерти".

А-ля диетические шипучки не являются исключением. Виной всему подсластители в их составе, которые могут спровоцировать гормональный сбой и прибавку в весе.

А еще газировка – опасный враг голливудской улыбки. Сладкий напиток разрушает зубную эмаль.