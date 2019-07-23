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Грядет катастрофа: Россию атакуют с воздуха

Фото: pixabay.com
Уфологи предупредили о надвигающейся опасности

В ближайшее время в небе над Россией можно будет увидеть десятки НЛО, которые намерены напасть на страну. Эксперты не могут точно сказать, справятся ли русские военные с надвигающейся опасностью, так как как неизвестно, какие технологии будут использовать пришельцы.

Прогноз неутешительный, как пишет Vista.News, неопознанные летающие объекты уже были замечены над США. Так как должного противодействия оказано не было, уфологи предполагают, что пришельцы просто уничтожили ВВС США.

"Это не один и не два боевых корабля, их там десятки! А "шоу", которое они устроили в "свободном" небе, ничем кроме как "парадом победы" не назовёшь",

– утверждает специалист.

Эксперты предполагают, что теперь опасность грозит России. Ученые не комментируют увиденное, но считают, что все дело в аномалии, которую все приняли за корабли инопланетян.

Дарья ПЕТРОВА
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