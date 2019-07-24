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Найден простой способ замедлить старение мозга

Фото: www.globallookpress.com
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Эксперимент показал, как питание и спорт влияют на когнитивные способности

Ученые Балтийского федерального университета нашли способ отсрочить старение мозга. Изучив влияние активного образа жизни и правильной пищи на активность клеток мозга, они узнали о том, как укрепить нейронные связи.

Для эксперимента были использованы две группы мышей: одни вели активные образ жизни, бегая по большому пространству, другие же получали меньшее число калорий. В итоге все представители групп смогли лучше сохранить показатели когнитивных функций в сравнении с контрольной группой мышей, чей образ жизни не изменяли.

Авторы уверены, что активный образ жизни и правильное питание – лучшая профилактика для нейродегенеративных заболеваний, в том числе деменции.

"Перед нами стоит новая задача – найти фармакологический способ для борьбы со старением мозга. Ведь не всем разрешены, например, физические нагрузки, или у человека может наблюдаться метаболический синдром, и простая диета ему не поможет",

 – пишет ТАСС со ссылкой на ученого.

Головной мозг человека содержит 90 млрд нейронов – клеток, предназначенных для хранения и передачи информации в форме электрических и химических сигналов. Специалистам удалось обнаружить способность клеток влиять на качество связей между нейронами, что и позволять сохранять память, интеллект, речь у пожилых людей.

Ранее Елена Малышева рассказала о прививке, которая поможет в борьбе со слабоумием. 

Дарья ПЕТРОВА
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