Найден простой способ замедлить старение мозга

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Ученые Балтийского федерального университета нашли способ отсрочить старение мозга. Изучив влияние активного образа жизни и правильной пищи на активность клеток мозга, они узнали о том, как укрепить нейронные связи.
Для эксперимента были использованы две группы мышей: одни вели активные образ жизни, бегая по большому пространству, другие же получали меньшее число калорий. В итоге все представители групп смогли лучше сохранить показатели когнитивных функций в сравнении с контрольной группой мышей, чей образ жизни не изменяли.
Авторы уверены, что активный образ жизни и правильное питание – лучшая профилактика для нейродегенеративных заболеваний, в том числе деменции.
"Перед нами стоит новая задача – найти фармакологический способ для борьбы со старением мозга. Ведь не всем разрешены, например, физические нагрузки, или у человека может наблюдаться метаболический синдром, и простая диета ему не поможет",
– пишет ТАСС со ссылкой на ученого.
Головной мозг человека содержит 90 млрд нейронов – клеток, предназначенных для хранения и передачи информации в форме электрических и химических сигналов. Специалистам удалось обнаружить способность клеток влиять на качество связей между нейронами, что и позволять сохранять память, интеллект, речь у пожилых людей.
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