Найдена новая опасность кофе

Бодрящий напиток не рекомендуют пить дамам в интересном положении

Если во время беременности пить слишком много кофе, у будущего ребенка могут появиться задержки в развитии и болезни печени.

К такому выводу пришли китайские ученые из Университета Уханя, опубликовавшие статью в июльском номере Journal of Endocrinology.

Вопрос о том, как именно различные продукты питания влияют на развитие плода, в последние годы волнует ученых из разных стран мира. К примеру, биологи давно предупреждали, что злоупотребление кофе и другими кофеиносодержащими напитками не лучшим образом сказывается на работе сердца у тех, кто страдает аритмией, однако продолжительные исследования здоровья нескольких тысяч "сердечников" показали, что это не так.

Нет единого мнения и относительно того, как именно кофеин и другие компоненты кофе влияют на здоровье беременных. Пока ученые не нашли убедительных доказательств того, что, если будущая мама пьет много кофе, у ребенка снижается интеллект. Однако некоторые полученные данные свидетельствуют о том, что кофеин может замедлить рост плода и вызывать преждевременные роды.

В частности, эксперимент китайских ученых на крысах подтвердил, что избыточное потребление кофе приводит к тому, что у новорожденных крысят падает масса тела и замедляется скорость развития.

Кроме того, детеныши тех самок, которые получали и маленькие, и большие дозы кофеина во время беременности, в зрелости чаще страдали от цирроза и других болезней печени.

Китайские исследователи отметили, что из-за кофеина в организме будущей матери вырабатывается много гормонов стресса, которые блокируют работу гормона роста IGF1 в печени крысят. После рождения печень зверьков начинает восстанавливаться, однако этот неестественно быстрый рост вызывает развитие жировой болезни печени.

Теперь ученые планируют провести соответствующее исследование на людях, чтобы подтвердить или опровергнуть свою гипотезу.