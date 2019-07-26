Нибиру поджаривает Европу: в изменении климата обвинили инопланетян

Пришельцы второй раз взорвали Чернобыльскую АЭС

Небывалый зной, от которого страдают сейчас жители Старого Света, связан не с глобальным потеплением. Конспирологи считают, что жаркая погода стала результатом деятельности пришельцев.

По мнению уфологов, пришельцы сумели во второй раз взорвать Чернобыльскую АЭС. Катастрофа уже произошла, но ее скрывают от широкой общественности, сообщает Vista News. Инопланетяне используют атомную энергию для проведения своих экспериментов. Сейчас станция законсервирована, однако аннунаки с Нибиру выкачивают оттуда ресурсы.

Очевидцы уже заметили рядом с Чернобылем НЛО. Летающая тарелка излучала белое свечение и время от времени направляла лучи с борта на Землю. Именно таким способом инопланетяне распространили жару, считают уфологи. Они собирали энергию от взрыва и выпустили ее в небо над Европой. Если пришельцы и дальше будут продолжать в том же духе, жизнь на нашей планете станет невозможной – станет слишком жарко для нормального существования человеческой цивилизации.

Примечательно, что власти и представители официальной науки в один голос отрицают, что на Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Жара в европейских странах стала следствием изменения климата, а в окрестностях Чернобыля летал не инопланетный космический корабль, а исследовательский дрон, утверждают они.



