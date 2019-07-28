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Найден ключ к бессмертию

Фото: www.globallookpress.com
Открытие позволит лечить нервные расстройства человека

Биологи Калифорнийского университета выяснили, что существуют популяции гидр, которые не стареют, так как их клетки обладают уникальными способностями регенерации. Ученые надеются, что изучив этих пресноводных, смогут понять механизм восстановления клеток.

Специалисты исследовали наборы молекул РНК из 25 тыс отдельных клеток под названием транскриптомы. Анализ показал, как популяции стволовых клеток позволяют рождаться различным тканям и клеткам. Например, оказалось, что интерстициальные стволовые клетки образуют железы, нервные клетки и для щупалец. Биологи также нашли те, которые регулируют, какие ткани создают три популяции стволовых клеток.

Это, как считают эксперты, в будущем может помочь найти новые способы лечить травмы и нейродегенеративные недуги, говорится в статье издания Science.

Гидры живут на Земле уже 600 млн лет. Эти существа могут восстанавливать поврежденные ткани: даже когда они разрезаны пополам, гидры способны вернуть свое тело и нервную систему в первоначальный вид в течение нескольких дней. 

Полина ИВАНОВА
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