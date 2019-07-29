Восстановить сердце после инфаркта поможет особое изобретение

Найден способ избежать трансплантации органа

Медики нашли эффективный метод борьбы с последствиями инфаркта. Победить ишемическое поражение сердца и сосудов теперь можно не с помощью пересадки, а используя новое изобретение – тканеинженерные "заплатки".

Первую стадию доклинических испытаний они уже прошли. Как сообщает телеканал "360", "заплатки" заселяют живыми клетками сердца и пересаживают больному. При этом "больные" ткани будут замещаться здоровыми. Повторная операция не потребуется – через 4 месяца "заплатка" сама исчезнет из организма.

Конструкция изобретения представляет собой тонкие гибкие пластины, состоящие из матрикса (межклеточного вещества) и клеток пациента.Главная цель врачей – заменить отмершую часть сердца. Печатать "заплатки" собирают на биопринтере, – пишет издание "Известия".

По мнению медиков, новый метод позволит избежать пересадки сердца. А также изобретение поможет тем, кто пережил удаление аневризмы сосудов.Эксперты назвали создание подобных тканеинженерных конструкций шагом к медицине будущего. В настоящее время они проходят испытания на животных – кроликах и крысах.