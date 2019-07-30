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По ногтям: назван новый способ определить опасные болезни

Фото: pixabay.com
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Недуг можно вычислить перед маникюром

Ухоженные руки – визитная карточка не только прекрасной, но и сильной половины человечества. Однако следить важно как за состоянием кожи, так и ногтей. По цвету последних, как оказалось, можно определить болезнь. 

Появившаяся на пластине желтизна, полагают медики, во первых, свидетельствует о том, что человек много курит. А во-вторых, налегает на вредную пищу. Например, злоупотребляет фастфудом, жареной картошкой и жирным мясом. 

Подобные яства наносят сильный удар по печени, предупреждают специалисты. Так что желтые ногти могут также говорить о патологиях этого органа, передает  "МедикФорум". 

Ногтевая пластина в крапинку – повод запастись витаминами. Ведь именно их недостаток, а также железа выражается подобным образом. 

В кабинет кардиологу следует отправиться, если на ногтях появилась синева. Выпуклая пластина – серьезная причина для визита к пульмонологу, ведь это говорит о сбоях в дыхательной системе, о чем, кстати, мы писали ранее. Изогнутые ногти могут свидетельствовать о развитии рака.

Ксения АНДРЕЕВА
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