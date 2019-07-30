По ногтям: назван новый способ определить опасные болезни

Недуг можно вычислить перед маникюром

Ухоженные руки – визитная карточка не только прекрасной, но и сильной половины человечества. Однако следить важно как за состоянием кожи, так и ногтей. По цвету последних, как оказалось, можно определить болезнь.

Появившаяся на пластине желтизна, полагают медики, во первых, свидетельствует о том, что человек много курит. А во-вторых, налегает на вредную пищу. Например, злоупотребляет фастфудом, жареной картошкой и жирным мясом.

Подобные яства наносят сильный удар по печени, предупреждают специалисты. Так что желтые ногти могут также говорить о патологиях этого органа, передает "МедикФорум".

Ногтевая пластина в крапинку – повод запастись витаминами. Ведь именно их недостаток, а также железа выражается подобным образом.

В кабинет кардиологу следует отправиться, если на ногтях появилась синева. Выпуклая пластина – серьезная причина для визита к пульмонологу, ведь это говорит о сбоях в дыхательной системе, о чем, кстати, мы писали ранее. Изогнутые ногти могут свидетельствовать о развитии рака.