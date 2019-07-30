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Без рецепта: найдено эффективное средство от бессонницы

Фото: www.globallookpress.com
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Уснуть помогут эфирные масла

Бессонница может появиться не только из-за проблем со здоровьем, но и из-за стресса на работе и конфликтов в семье. Чтобы обрести здоровый сон, не обязательно использовать лекарства, можно применить эфирные масла.

Для ароматерапии понадобится лампа или диффузор и масло. Одним из самых эффективных считается лавандовое. Оно помогает снять напряжение и расслабить мышцы. Научно доказано, что масло из этого растения улучшает сон на 20%.

Знакомое всем масло валерианы действует также: позволяет расслабиться, успокаивает и дарит крепкий сон. Единственный недостаток – специфический запах. Необычный аромат имеет и масло пачули, зато крепко заснуть с ним получиться очень быстро.

Масло апельсинового дерева помогает не только от бессонницы, но и полезно для страдающих от гипертонии. Такой же эффект окажет шалфей. Это растение позволит быстро уснуть и избавит от стресса, – пишет "МедикФорум". 

Ромашка обладает отличными успокаивающими свойствами. Можно применять для избавления от проблем со сном не только эфирное масло, но и травяной чай с добавлением ромашки. Аромат кедра создаст ощущение сна на свежем воздухе. Как известно, на природе спится гораздо крепче.

Масло сандалового дерева найти непросто, но оно того стоит. Это растение не только улучшает сон, но и обладает массой других положительных свойств.

Дарья ПЕТРОВА
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