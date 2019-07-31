Установлен главный признак надвигающегося инфаркта

Если вовремя принять меры, от смертельной болезни можно спастись

Основной симптом сердечного приступа, или инфаркта миокарда, – боль в левом плече. К такому выводу пришли ученые, проводившие исследование.

Этот признак является серьезным предупреждением, и его не стоит игнорировать, заявили специалисты. По их словам, многие люди, которые перенесли инфаркт, расказали, что сначала почувствовали острую боль в плече, а затем последовал сердечный приступ, сообщает Express.

До этого считавшийся самым распространенным симптом – боль в груди – возникает в преддверии приступа примерно в половине зафиксированных случаев, заявил участвовавший в исследовании доктор Кеннет Розенфилд, передает РИА ФАН.



"Во время сердечного приступа локализация боли также может немного отличаться от человека к человеку", – добавил ученый. У него "был один пациент с болью в ушной раковине, а другой – с болью в запястье".

Самыми распространенными признаками смертельного заболевания исследователи назвали тошноту, потливость, одышку, неприятные ощущения в груди и боль, которая может распространяться на левую или правую руку, на челюсть, шею живот или спину, отмечает "ФедералПресс".

Если вовремя принять меры, можно уберечься от смертельной болезни, заверили врачи. "Лечение сердечных приступов зависит от того, когда у вас начались симптомы и как скоро вы сможете получить доступ к лечению", – сообщил один из них и назвал варианты оказания медицинской помощи таким пациентам.



Ранее специалисты установили, что сердечный приступ можно предупредить в молодости. А также назвали первые признаки скорого инфаркта.