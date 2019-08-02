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Универсальная тренировка: как убежать от ненавистных килограммов

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВкусно и эффективно: знакомый фрукт спасет от импотенции
Всего шесть упражнений помогут в борьбе с лишним весом

Тучные люди, у которых склонность к полноте заложена на генетическом уровне, могут вздохнуть с облегчением. Специально для них разработан комплекс самых эффективных для похудения упражнений. 

Их всего шесть, пришли к выводу ученые. Универсальная тренировка обязательно должна включать бег. Именно он уменьшает объемы и долю подкожного жира, улучшает индекс массы тела, говорится в материале научного журнала PLoS Genetics.  

Также в борьбе с лишними килограммами помогут походы в горы, спортивная на пару с обычной ходьба, спортивные танцы и йога, уточняет телеканал "360". Правда, для заметного результата заниматься необходимо от часа и больше. 

Всего исследователи изучили 18 видов спорта и выяснили, что любители покататься на велосипеде, поиграть в бадминтон или настольный теннис зря питают иллюзии сбросить таким образом вес. 

Ксения АНДРЕЕВА
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