Универсальная тренировка: как убежать от ненавистных килограммов

Всего шесть упражнений помогут в борьбе с лишним весом

Тучные люди, у которых склонность к полноте заложена на генетическом уровне, могут вздохнуть с облегчением. Специально для них разработан комплекс самых эффективных для похудения упражнений.

Их всего шесть, пришли к выводу ученые. Универсальная тренировка обязательно должна включать бег. Именно он уменьшает объемы и долю подкожного жира, улучшает индекс массы тела, говорится в материале научного журнала PLoS Genetics.

Также в борьбе с лишними килограммами помогут походы в горы, спортивная на пару с обычной ходьба, спортивные танцы и йога, уточняет телеканал "360". Правда, для заметного результата заниматься необходимо от часа и больше.

Всего исследователи изучили 18 видов спорта и выяснили, что любители покататься на велосипеде, поиграть в бадминтон или настольный теннис зря питают иллюзии сбросить таким образом вес.