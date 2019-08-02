Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Найдена главная причина развития рака

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУниверсальная тренировка: как убежать от ненавистных килограммов
Исследование может стать основой для разработки новый методов лечения

Американским ученым удалось выяснить, что основной причиной возникновения онкологических заболеваний является дисфункция гена TP53 – он отвечает за остановку роста и деления клетки при ее повреждении или стрессе.

Такой вывод был сделан после изучения более 10 тыс. образцов тканей с различными видами раковых опухолей. Выяснилось, что у пациентов с низкой выживаемостью были мутации в гене.

Кроме ТР53 ученые обнаружили еще 4 гена, влияющие на выживаемость. У 91% заболевших был дефект одного из этих генов, – пишет EurekAlert!.

Результаты исследования, как предполагают авторы, могут стать ключом в разработке новых методов лечения онкологических заболеваний.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Крымский мост оправдали: найден виновник гибели медуз в Азовском море

В Сети высмеяли ихтиологические выкладки украинских "аналитиков"

Чей Крым: пограничники Незалежной придумали тест для россиян

За 2019 год Украина уже "развернула" 5 тыс. врагов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей