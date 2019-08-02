Найдена главная причина развития рака

Исследование может стать основой для разработки новый методов лечения

Американским ученым удалось выяснить, что основной причиной возникновения онкологических заболеваний является дисфункция гена TP53 – он отвечает за остановку роста и деления клетки при ее повреждении или стрессе.

Такой вывод был сделан после изучения более 10 тыс. образцов тканей с различными видами раковых опухолей. Выяснилось, что у пациентов с низкой выживаемостью были мутации в гене.

Кроме ТР53 ученые обнаружили еще 4 гена, влияющие на выживаемость. У 91% заболевших был дефект одного из этих генов, – пишет EurekAlert!.

Результаты исследования, как предполагают авторы, могут стать ключом в разработке новых методов лечения онкологических заболеваний.