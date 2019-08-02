Заглянуть в будущее: выявить неизлечимую болезнь можно за десятилетия вперед

Неутешительный прогноз медики ставят по анализу крови

Болезнь Альцгеймера можно предугадать, полагают американские ученые. По их словам, характерные признаки неизлечимого недуга можно заметить за 20 лет до того, как в организме начнутся необратимые процессы.

Заглянуть в будущее поможет анализ крови. Результат гарантирован на 94%, заверили исследователи. Дело в том, что мозг, который со временем поразит болезнь Альцгеймера, заранее накапливает разрушительные бета-амилоидные белки. Как раз их наличие, а также количество научились измерять в США, пишет Medicalxpress.

Данный метод, не сомневаются американские специалисты, непременно освоят их коллеги. Не исключено, что тест начнут применять по всему миру в ближайшие годы.

Болезнь Альцгеймера обнаруживается у людей старше 65 лет и приводит к забывчивости, рассеянности и спутанности сознания.