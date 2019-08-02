Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Заглянуть в будущее: выявить неизлечимую болезнь можно за десятилетия вперед

Фото: pixabay.com
продолжениеНазваны эффективные способы снизить сахар в крови
Неутешительный прогноз медики ставят по анализу крови

Болезнь Альцгеймера можно предугадать, полагают американские ученые. По их словам, характерные признаки неизлечимого недуга можно заметить за 20 лет до того, как в организме начнутся необратимые процессы.

Заглянуть в будущее поможет анализ крови. Результат гарантирован на 94%, заверили исследователи. Дело в том, что мозг, который со временем поразит болезнь Альцгеймера, заранее накапливает разрушительные бета-амилоидные белки. Как раз их наличие, а также количество научились измерять в США, пишет Medicalxpress.  

Данный метод, не сомневаются американские специалисты, непременно освоят их коллеги. Не исключено, что тест начнут применять по всему миру в ближайшие годы. 

Болезнь Альцгеймера обнаруживается у людей старше 65 лет и  приводит к забывчивости, рассеянности и спутанности сознания. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Серьезная опасность: в Крыму отравили воду

В Незалежной сообщили о новой выдуманной катастрофе на российском побережье

Будьте осторожны: названы повышающие давление продукты

Эксперты рекомендуют гипертоникам скорректировать питание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей