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Вкусно и эффективно: знакомый фрукт спасет от импотенции

Фото: www.globallookpress.com
Повысить мужскую силу поможет натуральное средство

Проблемы с потенцией начинают беспокоить мужчин уже после 30 лет. Справиться с этим недугом может гранат – в нем содержится много витаминов и полезных веществ.

Благодаря витаминам В6, В9 и В12 и калию повышается активность кровеносных стенок, кислород быстрее разгоняется по организму, что позволяет обеспечивать стойкую эрекцию и увеличивать продолжительность полового акта.

Витамины С, К и РР осуществляют контроль за функционированием главного мужского гормона – тестостерона. Он отвечает за сексуальное желание и репродуктивное здоровье. Повысить подвижность сперматозоидов помогут также медь и фосфор, присутствующие в составе граната.

Врачи рекомендуют съедать не менее 100 гр. граната в сутки. Польза есть не только в самих зернах, но и в соке и косточках.

Еще одной причиной для импотенции могут служить стрессы, сидячая работа, отсутствие спорта и неправильное питание, пишет "Версия".  

Дарья ПЕТРОВА
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