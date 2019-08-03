Простая диета спасет от инфаркта и инсульта

Рекомендации специалистов помогут сберечь сердце

Американские ученые составили список продукты, которые повышают риск возникновения инсульта и инфаркта. Если исключить их из рациона, то проблемы с сердцем могут уменьшиться.

Врачи рекомендуют не есть хлебобулочные изделия и продукты с трансжирами, например, крекеры и жареную пищу.

Рекомендации основаны на основе исследования за 2002-2013 годы. Проанализировав карты больных, ученые установили, что те, кто ел чипсы, жареные блюда и другую еду с транжирами, имели повышенные риск возникновения инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Когда госпитализированные изменили питание, отказавших от продуктов с трансжирами, то риски для их здоровья значительно уменьшились, пишет "Вечерняя Москва".