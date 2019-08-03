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Творог поможет побороть смертельную болезнь

Фото: pixabay.com
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Кисломолочный продукт не дает раковым клеткам развиваться

Ученым удалось выяснить, что в составе творога есть органическое соединение, которое необходимо человеку для нормального обмена веществ, питания клеток, также оно может быть эффективно при борьбе с онкологическими заболеваниями.

Причиной пробуждения раковых клеток может быть стресс или наследственность. Но ученые уверены, что шанс побороть смертельную болезнь есть. Исследование показало, что включение в рацион продуктов с определенными веществами может предостеречь организм от пробуждения раковых клеток.

Одно из таких входит в состав творога. Метионин – это аминокислота, которая содержится в кисломолочных продуктах. Она не способна синтезироваться в организме человека, при этом жизненно важна для нормального функционирования обменных процессов, защиты от токсинов и разрушения клеток – это особенно важно при онкологических заболеваниях.

При неправильном питании и отсутствии кисломолочных продуктов организм находится в состоянии дефицита, а раковые клетки начинают "атаковать" здоровые ткани человека, – пишет VladTime.

Также в твороге много белка и витаминов, которые пополняют иммунные запасы организма и помогают в борьбе с тяжелыми заболеваниями.

Дарья ПЕТРОВА
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