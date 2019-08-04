Определено предшествующее раку состояние

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Ученые Университета Британской Колумбии выяснили, что существует связь между высоким показателем инсулина в крови и онкологией. Сильнее всего это демонстрирует поджелудочная железа, которая в течение длительного периода времени вырабатывает слишком много инсулина, в результате чего изнашивается.
Связь между этим веществом и недугом наблюдалась при разных видах рака, в том числе молочной железы. Об этом специалистам позволил узнать эксперимент на лабораторных мышах. Исследователи обнаружили, что те грызуны, у которых был снижен инсулин в течение года, были более защищены от развития рака поджелудочной железы.
Ученые, как говорится в статье Medicalxpress, считают, что результаты исследования можно распространять и на человека, так как к мышам применяли мутации, которые встречаются у людей в 90% случаев развития этого вида онкологии.
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