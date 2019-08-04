Определено предшествующее раку состояние

Проблему можно легко обнаружить с помощью поджелудочной железы

Ученые Университета Британской Колумбии выяснили, что существует связь между высоким показателем инсулина в крови и онкологией. Сильнее всего это демонстрирует поджелудочная железа, которая в течение длительного периода времени вырабатывает слишком много инсулина, в результате чего изнашивается.

Связь между этим веществом и недугом наблюдалась при разных видах рака, в том числе молочной железы. Об этом специалистам позволил узнать эксперимент на лабораторных мышах. Исследователи обнаружили, что те грызуны, у которых был снижен инсулин в течение года, были более защищены от развития рака поджелудочной железы.

Ученые, как говорится в статье Medicalxpress, считают, что результаты исследования можно распространять и на человека, так как к мышам применяли мутации, которые встречаются у людей в 90% случаев развития этого вида онкологии.