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Названо необычное свойство темного шоколада

Фото: www.globallookpress.com
Лакомство оказалось настоящим лекарством

Британские ученые выяснили, что темный шоколад способен справиться с перепадами настроения и уменьшает клинические симптомы депрессии.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона совместно со своими коллегами из США и Канады  проанализировали данные о здоровье более 13 тыс. человек. Выяснилось, что люди, которые за 48 часов до обследования ели шоколад, на 70% реже сообщали о симптомах депрессии, чем те, кто вообще не употреблял шоколад. При этом четверть любителей шоколада любого типа реже страдала симптомами депрессии, сообщается на сайте колледжа.

Теперь эксперты собираются установить биологический механизм, с помощью которого популярное  лакомство устраняет депрессию, а впоследствии определить тип и количество необходимого потребления шоколада.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от депрессивных состояний страдают свыше 300 млн человек на Земле, напоминает "МИР 24".

Валентина МАЙОРОВА
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