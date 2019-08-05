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Старость в радость: раскрыта неожиданная польза чая

Фото: www.globallookpress.com
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Секрет вечной молодости разгадан

Чашечка ароматного и вкусного чая улучшит настроение и зарядит бодростью. Однако если выпить в разы больше, то можно сохранить молодость на долгие годы вперед.

Доказано британкой Ники Виброу. Фитнес-эксперт на собственном опыте убедилась, что чаепитие работает. Выпивая по 8 чашек белого или зеленого горячего напитка в день, в свои 52 года она выглядит молодо всем завистницам назло. 

"Эти напитки богаты антиоксидантами, которые также могут помочь сбросить вес и снизить уровень холестерина в организме", – рассказала Виброу Daily Mail.

Обладательницу эластичной кожи можно встретить с чашкой чая в руках каждый час. Также она не забывает про витамин D и физическую активность. По ее словам, эффект будет даже от экспресс-тренировки. Так что 10-минутной зарядки с элементами йоги вполнедостаточно, уточняет "Вечерняя Москва".

Не будут лишними планка и упражнения на пресс. О самых эффективных в борьбе с ненавистными килограммами "Утро" рассказывало ранее. 

Ксения АНДРЕЕВА
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