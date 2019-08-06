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На Марсе нашли следы мегацунами

Фото: pixabay.com
Давние космические бури попали в фокус внимания астрофизиков

Три миллиарда лет назад в северном полушарии Красной планеты упало гигантское небесное тело. Катастрофа вызвала мощное цунами в марсианском океане, в результате чего образовался 120-километровый кратер, названный в честь российского ученого Михаила Ломоносова. 

Размеры космического пришельца, упавшего на Марс, были примерно равны 10-километровому астероиду, который 66 млн лет назад упал на Землю и послужил причиной вымирания 75% обитателей нашей планеты, в том числе, динозавров, сообщает портал Space.com. 

Американские ученые отмечают, что возраст кратера и его размеры соответствуют расчетам, при которых рассматривались изменения, могущие произойти в случае падения небесного тела в неглубокий соленый океан. Помимо этого, у кратера неровные края, что также свидетельствует о возможном воздействии сильной волны. 

Астрономы считают, что около трех миллиардов лет назад северная часть Марса была покрыта огромным соленым океаном. При этом некоторые специалисты утверждают, что холодный океан существовал в течение долгого времени, тогда как другие уверены, что вода в нем замерзла очень быстро – всего за несколько тысячелетий.

Валентина МАЙОРОВА
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